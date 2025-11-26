Um homem armado com revólver invadiu uma joalheria no Centro de Bauru, na tarde desta terça-feira (25), e roubou R$ 2,7 mil em dinheiro, além de joias avaliadas em aproximadamente R$ 30 mil. A Polícia Militar (PM) foi acionada e ele acabou preso em flagrante.

De acordo com o registro policial, o fato ocorreu por volta das 15h30. O suspeito, de 43 anos, inicialmente rendeu uma funcionária e, depois, outras duas pessoas que estavam no estabelecimento.

Portando um revólver calibre 32, ameaçou as vítimas e fugiu levando o valor em dinheiro, além de 27 anéis, um par de brincos e um pingente. Cerca de cinco quadras adiante, acabou detido pela PM.