Marília - Um incêndio ocorrido na tarde desta terça-feira (25) nas dependências da Penitenciária de Marília (100 quilômetros de Bauru) resultou na morte de sete detentos e em ferimentos em ao menos outros sete, que seguiam sob cuidados médicos até a publicação desta reportagem. O total de vítimas da tragédia na unidade, contudo, pode ser maior, já que a gravidade do estado de saúde dos feridos não foi informada.
De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), que informou "lamentar profundamente" o ocorrido, as chamas tiveram início após um dos presos atear fogo em seus pertences no setor de inclusão.
"Policiais penais realizaram o primeiro combate às chamas até a chegada dos bombeiros e das equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestaram atendimento aos feridos", diz, em nota.
Segundo a pasta, sete internos morreram em decorrência da inalação de gases tóxicos produzidos pelo incêndio proposital e outros sete seguem sob cuidados médicos. "A SAP instaurou procedimento para apurar o caso e está em contato com as famílias das vítimas para prestar todos os esclarecimentos necessários", diz.
Força-tarefa
Também por meio de nota, a Prefeitura de Marília, por meio da Secretaria da Saúde, esclareceu que foi acionada imediatamente após o fato e acompanhou de perto toda a operação de atendimento às vítimas. "As equipes do Samu realizaram as transferências dos detentos e funcionários para as unidades de referência, garantindo suporte contínuo durante todo o processo", afirma.
"Os atendimentos foram distribuídos entre a UPA Norte, UPA Sul, Santa Casa e Hospital das Clínicas, conforme a gravidade de cada caso. Todas as portas de urgência e emergência do município atuaram de forma integrada, com equipes reforçadas e prontas para receber os pacientes".
A Secretaria da Saúde declarou que segue monitorando a situação e prestando todo o apoio necessário às equipes de assistência. "A Prefeitura de Marília se solidariza com as vítimas e seus familiares e espera que a situação seja normalizada o mais rápido possível", complementa.
Em comunicado à imprensa, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília (HCFamema) informou que ativou imediatamente o seu Plano de Contingência para garantir a continuidade e a segurança dos atendimentos.
"Todas as demandas foram absorvidas com agilidade e sem qualquer interrupção ou prejuízo à assistência prestada aos pacientes. Por medida preventiva, a visita noturna está temporariamente suspensa nesta data, como parte das ações de segurança adotadas em função do ocorrido", enfatizou.
Vídeo de Laylla Paes/O DIA