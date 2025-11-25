Marília - Um incêndio ocorrido na tarde desta terça-feira (25) nas dependências da Penitenciária de Marília (100 quilômetros de Bauru) resultou na morte de sete detentos e em ferimentos em ao menos outros sete, que seguiam sob cuidados médicos até a publicação desta reportagem. O total de vítimas da tragédia na unidade, contudo, pode ser maior, já que a gravidade do estado de saúde dos feridos não foi informada.

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), que informou "lamentar profundamente" o ocorrido, as chamas tiveram início após um dos presos atear fogo em seus pertences no setor de inclusão.

"Policiais penais realizaram o primeiro combate às chamas até a chegada dos bombeiros e das equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestaram atendimento aos feridos", diz, em nota.