25 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
TRAGÉDIA EM MARÍLIA

Incêndio causado por detento em presídio deixa 7 mortos; VÍDEO

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Samantha Ciuffa/O DIA
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília (HCFamema), onde presos feridos recebem atendimento neste momento
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília (HCFamema), onde presos feridos recebem atendimento neste momento

Marília - Um incêndio ocorrido na tarde desta terça-feira (25) nas dependências da Penitenciária de Marília (100 quilômetros de Bauru) resultou na morte de sete detentos e em ferimentos em ao menos outros sete, que seguiam sob cuidados médicos até a publicação desta reportagem. O total de vítimas da tragédia na unidade, contudo, pode ser maior, já que a gravidade do estado de saúde dos feridos não foi informada.

De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), que informou "lamentar profundamente" o ocorrido, as chamas tiveram início após um dos presos atear fogo em seus pertences no setor de inclusão.

"Policiais penais realizaram o primeiro combate às chamas até a chegada dos bombeiros e das equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestaram atendimento aos feridos", diz, em nota.

Segundo a pasta, sete internos morreram em decorrência da inalação de gases tóxicos produzidos pelo incêndio proposital e outros sete seguem sob cuidados médicos. "A SAP instaurou procedimento para apurar o caso e está em contato com as famílias das vítimas para prestar todos os esclarecimentos necessários", diz.

Força-tarefa

Também por meio de nota, a Prefeitura de Marília, por meio da Secretaria da Saúde, esclareceu que foi acionada imediatamente após o fato e acompanhou de perto toda a operação de atendimento às vítimas. "As equipes do Samu realizaram as transferências dos detentos e funcionários para as unidades de referência, garantindo suporte contínuo durante todo o processo", afirma.

"Os atendimentos foram distribuídos entre a UPA Norte, UPA Sul, Santa Casa e Hospital das Clínicas, conforme a gravidade de cada caso. Todas as portas de urgência e emergência do município atuaram de forma integrada, com equipes reforçadas e prontas para receber os pacientes".

A Secretaria da Saúde declarou que segue monitorando a situação e prestando todo o apoio necessário às equipes de assistência. "A Prefeitura de Marília se solidariza com as vítimas e seus familiares e espera que a situação seja normalizada o mais rápido possível", complementa.

Em comunicado à imprensa, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília (HCFamema) informou que ativou imediatamente o seu Plano de Contingência para garantir a continuidade e a segurança dos atendimentos.

"Todas as demandas foram absorvidas com agilidade e sem qualquer interrupção ou prejuízo à assistência prestada aos pacientes. Por medida preventiva, a visita noturna está temporariamente suspensa nesta data, como parte das ações de segurança adotadas em função do ocorrido", enfatizou.

Vídeo de Laylla Paes/O DIA

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários