Jaú - A Comissão Especial de Inquérito (CEI) criada para apurar eventuais irregularidades envolvendo a prática de advocacia administrativa na Prefeitura de Jaú (47 quilômetros de Bauru) realizou, na manhã desta segunda-feira (24), sua primeira reunião pública, que marcou oficialmente a instalação da CEI no âmbito do Legislativo.

O encontro foi conduzido pela presidente da Comissão, vereadora Dani Rodrigueiro, e contou com a presença dos membros titulares Magesto (Podemos), Fernando Toledo (MDB), João Pacheco (Novo), Lampião (PSD), Jefferson Roda (Republicanos) e Maurílio Moretti (PSD). A presidente anunciou a composição dos cargos internos da Comissão: Fernando Toledo exercerá a função de relator, enquanto Maurílio Moretti atuará como secretário.

A "CEI da advocacia administrativa" foi criada por meio do requerimento nº 789/2025, e tem como objeto apurar eventuais irregularidades atribuídas ao secretário municipal de Habitação e Planejamento Urbanístico, relacionadas à aprovação dos loteamentos Bella Villa, Arruda e São Matheus, além de possíveis favorecimentos administrativos envolvendo empresa de empreendimentos imobiliários da qual ele é sócio. As apurações têm como base informações encaminhados pelo Ministério Público (MP) e elementos constantes de ação civil pública e inquérito civil em andamento.