Iacanga - O condutor de uma caminhonete Toyota Hilux morreu, na tarde desta terça-feira (25), em uma colisão com uma carreta ocorrida na altura do quilômetro 393 da rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), a Bauru-Iacanga, em Iacanga (50 quilômetros de Bauru).

De acordo com informações preliminares obtidas pela reportagem, por razões a serem esclarecidas, os dois veículos teriam se envolvido em uma colisão lateral, por volta das 15h. O trecho é de pista simples e, com o impacto, a caminhonete foi parar além do acostamento.

O motorista da Hilux, que seria de Curitiba, no Paraná, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A identidade dele não foi divulgada e equipes de socorro e da Polícia Militar Rodoviária estão no local para atender a ocorrência. O JCNET/Sampi acompanha o caso.