A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (25), três homens suspeitos de participação no roubo de cinco armas pertencentes à equipe de segurança de uma empresa instalada na área rural de Borebi. O crime ocorreu em 31 de agosto de 2025 e vinha sendo apurado pelo Grupo de Investigação em Área Rural (Giar) da 1ª DIG/Deic de Bauru. A ação desta manhã fez parte da Operação Mikan, que mobilizou equipes de todas as unidades da Deic de Bauru e policiais da Delegacia de Agudos.

Segundo o delegado Marcelo Goes, o trabalho reuniu elementos que apontaram o envolvimento de E.D.L., 45 anos; B.A.R., 35 anos; e J.A.A., 31 anos no assalto que resultou na subtração de duas carabinas e três revólveres calibre .38.

Munidos de mandados de busca e prisão temporária obtidos na Justiça, os policiais foram até endereços em Agudos e Borebi. E.D.L. foi localizado em um sítio na zona rural de Agudos. Como havia a suspeita de que ele estivesse armado, tanto devido a atividades de caça quanto ao roubo anterior, os agentes cercaram a casa.