A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (25), três homens suspeitos de participação no roubo de cinco armas pertencentes à equipe de segurança de uma empresa instalada na área rural de Borebi. O crime ocorreu em 31 de agosto de 2025 e vinha sendo apurado pelo Grupo de Investigação em Área Rural (Giar) da 1ª DIG/Deic de Bauru. A ação desta manhã fez parte da Operação Mikan, que mobilizou equipes de todas as unidades da Deic de Bauru e policiais da Delegacia de Agudos.
Segundo o delegado Marcelo Goes, o trabalho reuniu elementos que apontaram o envolvimento de E.D.L., 45 anos; B.A.R., 35 anos; e J.A.A., 31 anos no assalto que resultou na subtração de duas carabinas e três revólveres calibre .38.
Munidos de mandados de busca e prisão temporária obtidos na Justiça, os policiais foram até endereços em Agudos e Borebi. E.D.L. foi localizado em um sítio na zona rural de Agudos. Como havia a suspeita de que ele estivesse armado, tanto devido a atividades de caça quanto ao roubo anterior, os agentes cercaram a casa.
Após ignorar a ordem policial para abrir a porta, o investigado teve a residência acessada de forma forçada, conforme previsão judicial. De acordo com a Polícia Civil, E.D.L resistiu à abordagem e precisou de ser contido. No imóvel, foram encontradas duas espingardas de pressão, equipamentos de caça, 25 munições calibre 12, radiocomunicadores e uma Toyota Hilux, apreendida para averiguação.
Ele foi preso em flagrante por posse ilegal de munição e resistência. A polícia não arbitrou fiança, considerando requisitos para prisão preventiva.
Outros alvos
Nos endereços de B.A.R., também alvo de prisão temporária, os policiais apreenderam armas e na casa de J.A.A., os agentes localizaram um simulacro de arma de fogo.
Os três foram conduzidos à 1ª DIG da Deic, onde a autoridade policial determinou o indiciamento por roubo majorado, devido ao concurso de pessoas e uso de arma de fogo no crime. E.D.L. também responderá pelos delitos constatados no flagrante.
As prisões temporárias de E.D.L. e B.A.R. foram mantidas, e ambos foram levados à Cadeia Pública de Avaí, onde aguardam audiência de custódia.