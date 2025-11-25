25 de novembro de 2025
NA REGIÃO

PM reconduz filhote de cachorro-do-mato à natureza; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
PM Ambiental levou o animal até a Associação Protetora de Animais Silvestres
PM Ambiental levou o animal até a Associação Protetora de Animais Silvestres

A Polícia Militar Ambiental reconduziu um filhote de cachorro-do-mato, resgatado por um munícipe de Lins (a 102 quilômetros de Bauru), ao habitat natural, na tarde desta segunda-feira (24). O animal estava perdido às margens de uma estrada vicinal, em área rural, de onde o morador acionou a corporação para evitar que ele fosse atropelado.

Segundo a Ambiental, equipes levaram o filhote até a Associação Protetora de Animais Silvestres (APASS), em Assis (SP). No local, o cachorro-do-mato recebeu os cuidados necessários para sua recuperação, para posterior reintrodução em habitat adequado.

