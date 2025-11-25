A Polícia Militar Ambiental reconduziu um filhote de cachorro-do-mato, resgatado por um munícipe de Lins (a 102 quilômetros de Bauru), ao habitat natural, na tarde desta segunda-feira (24). O animal estava perdido às margens de uma estrada vicinal, em área rural, de onde o morador acionou a corporação para evitar que ele fosse atropelado.

Segundo a Ambiental, equipes levaram o filhote até a Associação Protetora de Animais Silvestres (APASS), em Assis (SP). No local, o cachorro-do-mato recebeu os cuidados necessários para sua recuperação, para posterior reintrodução em habitat adequado.