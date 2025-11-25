Um motorista de 43 anos foi preso por embriaguez ao volante na noite desta segunda-feira (24), após bater em dois automóveis estacionados regularmente em via pública, na quadra 10 da rua Engenheiro Saint Martin, no Centro de Bauru. Ele havia consumido álcool antes de dirigir, segundo consta no Boletim de Ocorrência (BO).
De acordo com o documento, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender o caso, que chegou à corporação como briga em decorrência de acidente de trânsito. No local, por volta de 21h15, encontraram duas professoras, proprietárias dos carros atingidos, um Ford Ka e um Honda HR-V, juntamente com o indiciado, que apresentava fala pastosa, desconexa, odor etílico e gestos lentos, informou a PM. Ele conduzia um Ford Fiesta.
Consta do registro policial que ele foi submetido ao teste do etilômetro (bafômetro). O aparelho apontou 0,66 mg de álcool por litro de ar alveolar, sendo 0,3 mg o máximo permitido. Ele foi encaminhado ao Plantão Policial e indiciado pelo artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Em depoimento, afirmou que o veículo apresentou uma falha mecânica.
Foi arbitrada fiança no valor de R$ 1.520. O montante foi recolhido e ele responderá em liberdade.
O que diz a lei
O artigo 306 do CTB tipifica o crime de embriaguez ao volante, criminalizando a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa. A infração é caracterizada por um nível de álcool no sangue igual ou superior a 6 decigramas por litro, ou 0,3 miligrama por litro de ar alveolar, ou ainda por apresentar sinais de alteração da capacidade psicomotora, detectáveis por meio de testes como o etilômetro, exames clínicos, perícias, entre outros.
A pena pode variar entre seis meses a três anos de prisão, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.