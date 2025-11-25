Um motorista de 43 anos foi preso por embriaguez ao volante na noite desta segunda-feira (24), após bater em dois automóveis estacionados regularmente em via pública, na quadra 10 da rua Engenheiro Saint Martin, no Centro de Bauru. Ele havia consumido álcool antes de dirigir, segundo consta no Boletim de Ocorrência (BO).

De acordo com o documento, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender o caso, que chegou à corporação como briga em decorrência de acidente de trânsito. No local, por volta de 21h15, encontraram duas professoras, proprietárias dos carros atingidos, um Ford Ka e um Honda HR-V, juntamente com o indiciado, que apresentava fala pastosa, desconexa, odor etílico e gestos lentos, informou a PM. Ele conduzia um Ford Fiesta.

Consta do registro policial que ele foi submetido ao teste do etilômetro (bafômetro). O aparelho apontou 0,66 mg de álcool por litro de ar alveolar, sendo 0,3 mg o máximo permitido. Ele foi encaminhado ao Plantão Policial e indiciado pelo artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Em depoimento, afirmou que o veículo apresentou uma falha mecânica.