Um homem foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (24), após tentar matar o sogro com facadas dentro da residência da família, que é compartilhada pelo autor e pela vítima, além da esposa, três filhos do casal e a sogra, em São Manuel (a 69 quilômetros de Bauru).

Segundo informações divulgadas pela Guarda Civil Municipal (GCM), que prendeu o suspeito com apoio da Polícia Militar, o agressor estava embriagado, discutiu com a vítima e, durante o desentendimento, pegou uma faca e a feriu diversas vezes. O idoso recebeu atendimento médico e permanece em observação no hospital da cidade.

O genro foi conduzido ao Plantão Policial de Botucatu, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.