Um homem de 37 anos foi preso em flagrante, nesta segunda-feira (24), na Vila Santista, em Bauru, após arremessar um filhote de cachorro em uma caixa, na frente de policiais militares, e desacatar a equipe. No plantão, ele teria se automedicado com um ansiolítico, o que comprometeu seu depoimento. Conduzido ao Pronto-Socorro Central (PSC), permaneceu internado, sob escolta policial, e irá responder pelos crimes de maus-tratos a animais, desacato e resistência.
A ocorrência teve início por volta das 14h, quando a PM foi acionada para atender uma ocorrência de desinteligência no endereço envolvendo uma discordância em relação ao valor de um frete. Quando os policiais chegaram, a situação já estava resolvida.
Segundo o boletim de ocorrência (BO), um dos agentes pediu ao morador para que pegasse seu filhote de cachorro, que estava sob o caminhão de mudanças, perto do pneu, mas ele puxou o animal com violência, arremessando-o dentro de uma caixa, no quintal.
Conforme o BO, os policiais advertiram o homem, entrando no quintal para verificar as condições do filhote. Nesse momento, ele fez uma videochamada com o pai falando que a equipe havia invadido a casa e passou a desacatar os agentes e a resistir à abordagem.
Os policiais narraram no registro policial que o suspeito se autolesionou durante a tentativa de contenção e tentou quebrar os vidros da viatura. No plantão, foi acompanhado por familiar e ingeriu dose de ansiolítico, o que o deixou alterado, e com falas desconexas.
Diante da inviabilização do interrogatório, o delegado determinou o acionamento do Samu para que ele fosse levado ao PSC, autuando-o em flagrante. Ele permaneceu internado, sob escolta policial, aguardando alta e posterior apresentação na audiência de custódia.
Equipe da prefeitura foi até a residência dos fatos e constatou que os animais que lá estavam apresentavam infestação de carrapatos e que o filhote arremessado tinha resquício de sangue seco próximo à orelha e região abdominal arroxeada. Eles foram recolhidos em razão dos maus-tratos.