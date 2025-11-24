Jaú - Nesta terça-feira (25), uma equipe de profissionais do Procon irá ajudar os consumidores de Jaú (47 quilômetros de Bauru) a aproveitar a "Black Friday" sem cair em golpes. O atendimento será realizado das 9h às 16h, na avenida Dr. Quinzinho, em frente ao Ginásio de Esportes Dr. Flávio de Mello, no Jardim das Paineiras.

No local, as pessoas poderão sanar dúvidas e receber orientações sobre seus direitos, ofertas enganosas, golpes e outras práticas abusivas, muito comuns nesta época de compras. A ação é realizada pela Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, em parceria com a Fundação Procon-SP.