Três suspeitos de assassinarem a tiros um homem de 40 anos e de ferirem o amigo dele, de 33 anos, no último dia 16, no bairro Pousada da Esperança II, em Bauru, após se sentirem "desrespeitados", de acordo com a Polícia Civil, foram identificados por equipes da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) e presos nesta segunda-feira (24), com apoio da Polícia Militar (PM) do Mato Grosso do Sul, na cidade de Mundo Novo, perto da fronteira com o Paraguai.
Segundo a Polícia Civil, as apurações da 3.ª DH revelaram que o trio integra um grupo criminoso que comanda o tráfico de drogas naquela região de Bauru, aterrorizando os moradores, e que a vítima, Diego William Flores Generoso, teria se desentendido com dois dos suspeitos em um bar em data anterior ao crime, quando foi agredida e só não foi executada no local porque houve a intervenção de populares.
"Porém, no dia seguinte, motivados pelo desejo de vingança por terem sido 'desrespeitados ' em público, e já contando com um terceiro comparsa, foram atrás da vítima que, mesmo vendo que os traficantes portavam armas de fogo, os enfrentou novamente, sendo então baleada pelos criminosos, que ainda atingiram o amigo da vítima, que não corre risco de morte", informa a corporação por meio de nota.
"Durante as diligências realizadas pela equipe no bairro, diversos disparos de arma de fogo foram ouvidos vindo da mata que divide os bairros Jardim Helena e Pousada da Esperança, onde o grupo mantinha sua prática criminosa de tráfico, como forma de intimidar familiares e eventuais testemunhas", acrescenta a Polícia Civil, que representou pelas prisões temporárias dos suspeitos - T.P.S., R.N.V.J. e L.F.C.C..
Nesta segunda-feira, com apoio da PM do Mato Grosso do Sul, o trio foi preso no município de Mundo Novo. Conforme a polícia, eles pretendiam atravessar para o Paraguai e foram conduzidos à delegacia local para o cumprimento dos mandados de prisão. Ainda de acordo com a corporação, T.P.S. já tinha passagens por tráfico de drogas e homicídio; R.N.V.J. por homicídio; e L.F.C.C. por tráfico de drogas e latrocínio.
O crime
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, Diego foi baleado na frente da casa da sua mãe, na rua Reginaldo Anderson Rosão. O amigo dele também foi atingido por disparos. Os dois foram levados por populares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Mary Dota. Porém, o primeiro não resistiu. O segundo, com quadro de saúde estável, foi transferido para o Pronto-Socorro Central (PSC), e não corria risco de morte.