Três suspeitos de assassinarem a tiros um homem de 40 anos e de ferirem o amigo dele, de 33 anos, no último dia 16, no bairro Pousada da Esperança II, em Bauru, após se sentirem "desrespeitados", de acordo com a Polícia Civil, foram identificados por equipes da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) e presos nesta segunda-feira (24), com apoio da Polícia Militar (PM) do Mato Grosso do Sul, na cidade de Mundo Novo, perto da fronteira com o Paraguai.

Segundo a Polícia Civil, as apurações da 3.ª DH revelaram que o trio integra um grupo criminoso que comanda o tráfico de drogas naquela região de Bauru, aterrorizando os moradores, e que a vítima, Diego William Flores Generoso, teria se desentendido com dois dos suspeitos em um bar em data anterior ao crime, quando foi agredida e só não foi executada no local porque houve a intervenção de populares.

"Porém, no dia seguinte, motivados pelo desejo de vingança por terem sido 'desrespeitados ' em público, e já contando com um terceiro comparsa, foram atrás da vítima que, mesmo vendo que os traficantes portavam armas de fogo, os enfrentou novamente, sendo então baleada pelos criminosos, que ainda atingiram o amigo da vítima, que não corre risco de morte", informa a corporação por meio de nota.