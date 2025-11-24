Arealva - Jovem de 24 anos foi preso preventivamente neste fim de semana, em Arealva (41 quilômetros de Bauru), após danificar a residência de familiares do suspeito de matar o seu irmão, em setembro deste ano, com golpe de cutelo (leia abaixo), e de ameaçá-los de morte. Ele responderá pelo crime de coação no curso do processo.
Segundo a Polícia Civil, na semana passada, quatro vítimas procuraram a Delegacia de Iacanga informando sobre as ameaças que estariam sofrendo e o dano à residência da família, em Arealva. Entre as mensagens recebidas, estão frases como "farei um churrasco de vocês" e "vocês já estão todas mortas".
No mesmo dia, um inquérito foi instaurado para apurar os fatos e o delegado Roberto Cabral Medeiros representou à Justiça pela prisão preventiva do suspeito que estaria, ainda, ameaçando se deslocar até Iacanga, onde as vítimas residem atualmente, para se vingar do assassinato do seu irmão.
"O irmão da vítima estaria injuriado com a morte dele e danificou a casa do pai do autor do homicídio e, não contente, ainda ameaçou as irmãs e a genitora dele", diz o delegado. "A Justiça acatou nossa representação e, no final de semana, a Polícia Militar (PM) conseguiu localizar o autor e o deteve", completa.
O crime
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, o homicídio de Salomão Antônio da Silva, de 26 anos, ocorreu no dia 21 de setembro deste ano, após uma discussão com o autor, de 22 anos. Segundo o registro policial, a PM foi acionada por pedestres que viram a vítima caída na rua Manoel Beraldo Moraes.
A corporação constatou que ele ainda apresentava sinais vitais, embora fracos, e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o levou à Santa Casa de Arealva, onde o óbito foi constatado. Com base em denúncias, a equipe policial localizou o suspeito em um sítio o prendeu.
Em conversa com os policiais, ele informou que discutiu com Salomão enquanto estavam em um bar no bairro Dona Lazara, por volta das 15h, e que decidiu ir embora. Enquanto se dirigia para casa, a vítima o teria acompanhado e atirado pedras em sua direção e, logo depois, tijolos em sua casa.
O suspeito alega que saiu do imóvel portando um cutelo artesanal — que, segundo ele, já carregava desde o bar — e desferiu um golpe em direção à vítima, sem acertá-la. Depois, desferiu outro, atingindo o lado superior esquerdo do tórax de Salomão, que teve um osso quebrado e artéria perfurada.
Sangrando, ele procurou ajuda por aproximadamente 100 metros, até perder a consciência, conforme consta no boletim de ocorrência (BO). O jovem de 22 anos foi autuado em flagrante no plantão policial de Bauru por homicídio qualificado (motivo fútil) e permaneceu preso, à disposição da Justiça.