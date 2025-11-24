Arealva - Jovem de 24 anos foi preso preventivamente neste fim de semana, em Arealva (41 quilômetros de Bauru), após danificar a residência de familiares do suspeito de matar o seu irmão, em setembro deste ano, com golpe de cutelo (leia abaixo), e de ameaçá-los de morte. Ele responderá pelo crime de coação no curso do processo.

Segundo a Polícia Civil, na semana passada, quatro vítimas procuraram a Delegacia de Iacanga informando sobre as ameaças que estariam sofrendo e o dano à residência da família, em Arealva. Entre as mensagens recebidas, estão frases como "farei um churrasco de vocês" e "vocês já estão todas mortas".

No mesmo dia, um inquérito foi instaurado para apurar os fatos e o delegado Roberto Cabral Medeiros representou à Justiça pela prisão preventiva do suspeito que estaria, ainda, ameaçando se deslocar até Iacanga, onde as vítimas residem atualmente, para se vingar do assassinato do seu irmão.