A Leroy Merlin Bauru entrou oficialmente no clima natalino neste sábado (22), ao promover uma ação especial que levou o Papai Noel e seus duendes para um passeio festivo pelos principais pontos da cidade. A iniciativa, realizada das 16h às 20h, começou do lado de fora da loja, onde uma caminhonete temática conduziu o bom velhinho para interagir com moradores e espalhar alegria por diferentes regiões de Bauru.

Após o trajeto pelas ruas, Papai Noel foi recebido na unidade da Leroy Merlin, onde encontrou crianças e suas famílias para um momento de fotos, pedidos e muita diversão. Um espaço especialmente preparado acolheu o público, com decoração natalina completa, sonorização temática e até uma máquina de neve instalada na entrada, recriando parte da magia do inverno. Um carrinho de algodão doce complementou o clima lúdico da celebração.

A ação reforçou o compromisso da Leroy Merlin com a comunidade local e aproximou ainda mais a marca dos moradores da região. Além de promover a atmosfera festiva, o evento também apresentou de forma imersiva a coleção de Natal da unidade, que inclui opções de decoração, iluminação e itens temáticos para inspirar os visitantes na preparação de seus lares para as festas de fim de ano.