Uma espécie de tornado foi registrada na noite deste domingo (23) próximo no município de Manduri (a 106 quilômetros de Bauru), região de Águas de Santa Bárbara e Cerqueira César, no Centro-Sul de São Paulo. O coordenador da Defesa Civil de Bauru, Marcelo Ryal, informa que se trata de um “landspout”, um tipo de tornado mais fraco que se forma a partir de vórtices próximos à superfície, puxados verticalmente por tempestades em desenvolvimento.

O tornado landspout se diferencia dos tornados convencionais de supercélula, pois se origina de baixo para cima. Apesar de geralmente mais fracos, esses fenômenos ainda podem causar danos localizados, como queda de árvores, destelhamentos e impactos em veículos e residências.

Até o momento, não há registro de vítimas nem prejuízos materiais. A Defesa Civil reforça que o alerta de chuvas fortes, com possibilidade de granizo e rajadas de vento, segue vigente até terça-feira (25).