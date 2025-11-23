O fim da tarde neste domingo (23) foi marcados por instabilidade na região de Botucatu. São Manuel registrou queda de granizo, acompanhada de chuva forte, assustando moradores e deixando ruas, rodovias e residências cobertas por pedras de gelo em alguns pontos da cidade. As informações são do portal Acontece Botucatu.

Também houve intensa queda de granizo entre Avaré, Pratânia e Botucatu. Outros municípios da região também foram atingidos por chuva intensa ao longo do período.

“Parecia que estavam jogando pedras no carro. Eu tive que encostar porque não dava para ver nada na frente”, relatou ao Notícias Agudos o caminhoneiro Carlos Menezes, que trafegava pela Marechal Rondon sentido Botucatu.