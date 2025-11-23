A Polícia Militar prendeu, na manhã de sexta-feira (21), um homem suspeito de furtar dez cabeças de gado (avaliadas em R$ 30 mil) de uma propriedade rural localizada em Presidente Alves. Os animais estavam sendo transportados em um caminhão Ford F-4000 cinza quando foram interceptados por uma equipe policial na Rodovia Roberto Kassim, km 2, sentido Reginópolis.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), os policiais receberam a informação de que o gado furtado estaria sendo levado no veículo e iniciaram buscas pela região. Na abordagem, identificaram o motorista, proprietário do caminhão, e um passageiro, apontado como responsável pelos animais.

Durante a ação, o homem afirmou inicialmente que o gado seria de sua propriedade, porém, não apresentou qualquer documento que comprovasse a origem dos animais. Já o motorista declarou que havia sido contratado pelo outro apenas para realizar o frete e que desconhecia que o carregamento era produto de furto, relatando ainda ter buscado os animais momentos antes no sítio do passageiro.