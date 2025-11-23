O casamento de Bruna Ferreira e Luan Tamborelli ganhou um último capítulo inusitado: na madrugada deste domingo (23), por volta da 1h, os recém-casados fizeram uma parada em um fast food ainda trajados de noiva e noivo. A cena chamou a atenção e uma foto registrada no local acabou viralizando nas redes sociais.
Em comentários, internautas brincaram dizendo que muitos noivos mal conseguem aproveitar o buffet e sugeriram que o casal tivesse deixado a festa com fome. Em entrevista ao JC/JCNET, a noiva explicou que não foi esse o caso. “Nossa equipe cerimonial cuidou de tudo e aproveitamos muito bem. Fomos ao fast food logo depois do casamento porque esse era um sonho meu”, contou.
Dentro do restaurante, a aparição inesperada atraiu olhares surpresos, mas nada que abalasse o momento. “Segui plena, como se estivesse tudo normal”, brinca Bruna. Ela lembra que, logo depois de se satisfazerem com hambúrgueres, refrigerantes e batatas fritas, saíram do local e receberam elogios no estacionamento.
A cerimônia do casamento de Bruna Ferreira e Luan Tamborelli foi realizada no sábado (22), às 17h, em uma chácara de Bauru, com cerca de 100 convidados. O evento refletiu a personalidade da noiva, que sempre desejou uma celebração vibrante e cheia de cor, segundo ela.
As madrinhas vestiram fúcsia, combinando com padrinhos de terno cinza e gravata na mesma tonalidade, enquanto a decoração trouxe flores tropicais. Na pista, a animação ficou por conta de um DJ, um bar completo e até um “anão tequileiro”, que divertiu os convidados.
Bruna e Luan ficaram noivos há dois anos, durante uma festa junina. “Na hora da quadrilha, ele me pediu em casamento. Depois disso, já começamos os preparativos, junto com a construção da nossa casa”, conta. A noiva, que gosta de registrar momentos, criou vídeos, fotos e “trends” para eternizar todo o processo até o grande dia.
Realizar a festa também teve um significado afetivo especial. O sonho do casamento era compartilhado com a avó de Bruna, que faleceu em janeiro. “Ela não pôde estar presente, mas estava comigo no coração”, destaca.
Agora, Bruna e Luan celebram o início da nova etapa com a certeza de terem vivido exatamente o que imaginaram. “Hoje nós estamos realizados. Foi um sonho que virou realidade”, finaliza.