O casamento de Bruna Ferreira e Luan Tamborelli ganhou um último capítulo inusitado: na madrugada deste domingo (23), por volta da 1h, os recém-casados fizeram uma parada em um fast food ainda trajados de noiva e noivo. A cena chamou a atenção e uma foto registrada no local acabou viralizando nas redes sociais.

Em comentários, internautas brincaram dizendo que muitos noivos mal conseguem aproveitar o buffet e sugeriram que o casal tivesse deixado a festa com fome. Em entrevista ao JC/JCNET, a noiva explicou que não foi esse o caso. “Nossa equipe cerimonial cuidou de tudo e aproveitamos muito bem. Fomos ao fast food logo depois do casamento porque esse era um sonho meu”, contou.

Dentro do restaurante, a aparição inesperada atraiu olhares surpresos, mas nada que abalasse o momento. “Segui plena, como se estivesse tudo normal”, brinca Bruna. Ela lembra que, logo depois de se satisfazerem com hambúrgueres, refrigerantes e batatas fritas, saíram do local e receberam elogios no estacionamento.