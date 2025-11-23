A Polícia Militar (PM) de Jaú realizou mais uma ação bem-sucedida dentro da 'Operação Impacto', na manhã deste sábado (22), após atender a uma ocorrência de furto em um supermercado localizado na Rua Pereira de Toledo.

Ao chegarem ao estabelecimento, os policiais encontraram sinais de arrombamento no forro de PVC do depósito. No interior do local, diversos produtos já estavam separados para serem levados, entre eles cinco pacotes de cigarros, outros itens variados e aproximadamente 15 metros de fios elétricos.

Diante da possibilidade de que o autor ainda estivesse no prédio, a equipe realizou uma varredura minuciosa. O suspeito foi encontrado escondido atrás do balcão de frios e recebeu voz de prisão em flagrante.