Um homem de 40 anos foi preso em flagrante na manhã deste sábado (22) após furtar cerca de 30 quilos de cabos elétricos de uma obra localizada na avenida Getúlio Vargas, na altura da quadra 20, em Bauru. Além do furto, ele também responderá por resistência, após tentar escapar e dificultar a ação dos policiais militares.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a equipe realizava patrulhamento ostensivo quando flagrou o suspeito arremessando os cabos por cima do muro da construção, onde o crime havia sido praticado. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem pulou novamente o muro e iniciou fuga a pé pela via.

Os policiais realizaram acompanhamento tático e conseguiram detê-lo aproximadamente 200 metros adiante. O homem, segundo os agentes, apresentava comportamento agressivo e alterado no momento da abordagem.