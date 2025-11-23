Um homem de 40 anos foi preso em flagrante na manhã deste sábado (22) após furtar cerca de 30 quilos de cabos elétricos de uma obra localizada na avenida Getúlio Vargas, na altura da quadra 20, em Bauru. Além do furto, ele também responderá por resistência, após tentar escapar e dificultar a ação dos policiais militares.
De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a equipe realizava patrulhamento ostensivo quando flagrou o suspeito arremessando os cabos por cima do muro da construção, onde o crime havia sido praticado. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem pulou novamente o muro e iniciou fuga a pé pela via.
Os policiais realizaram acompanhamento tático e conseguiram detê-lo aproximadamente 200 metros adiante. O homem, segundo os agentes, apresentava comportamento agressivo e alterado no momento da abordagem.
Segundo o registro dos PMs, durante a captura e no trajeto até o Plantão Policial ele resistiu à prisão, exigindo intervenção física dos policiais. Por esse motivo, além do furto, ele também responderá pelo crime de resistência, previsto no artigo 329 do Código Penal.
O furto foi enquadrado como furto qualificado, já que envolve escalada — no caso, o acesso à obra mediante o muro — o que aumenta a pena prevista para reclusão de 2 a 8 anos, além de multa.
Consta no BO que ao ser indagado pela autoridade policial o indivíduo recusou-se a prestar qualquer esclarecimento sobre os fatos e também se negou a fornecer dados biométricos. O boletim destaca que ele estava “extremamente agitado e agressivo”.
Os 30 quilos de fios e cabos furtados foram apreendidos e posteriormente restituídos ao proprietário.
O suspeito passou por exame de corpo de delito, recebeu alimentação fornecida pelo Estado e permaneceu à disposição da Justiça. A perícia técnica foi acionada para analisar o local do furto e registrar os vestígios deixados na obra.