Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante na tarde deste sábado (22) por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, na região da Praça Rui Barbosa, no Centro de Bauru. A ocorrência foi registrada pelo 3º Distrito Policial, após ação de policiais militares que patrulhavam o local.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), a equipe recebeu informações de que um rapaz estaria armado na praça. Ao realizar a abordagem, os policiais encontraram com ele um revólver calibre .32 da marca Taurus, com numeração raspada, caracterizando crime previsto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento.

Com o suspeito também foram apreendidos um cartucho deflagrado e um coldre de couro que acompanhava a arma. Por se tratar de armamento com identificação suprimida, a legislação enquadra o caso na mesma pena destinada ao porte de arma de uso restrito.