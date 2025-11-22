A idosa de 72 anos atropelada pelo carro dirigido por uma mulher sem CNH está consciente, mas quebrou o braço e vai fazer cirurgia reparadora. Ela também quebrou uma perna e levou pontos no rosto, que está bem machucado. Segue internada no Hospital de Base de Bauru.

Uma mulher de 31 anos, dirigindo um carro em alta velocidade, atropelou a idosa no início da tarde deste sábado (22), na quadra 10 da rua Rodolfina Dias Domingues, na Vila Ipiranga, em Bauru.

Segundo a Polícia Militar apurou no local, a condutora não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e escapou de ser linchada por moradores indignados graças à intervenção de algumas pessoas que estavam por perto. Os quatro pneus do carro dela foram furados pelos populares revoltados. "Mesmo assim, ela levou uns tapas...", conta uma pessoa que estava próxima.