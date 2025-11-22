Lúcia de Fátima Serrano, moradora de Dois Córregos, foi protagonista de um gesto que emocionou profissionais do Hospital Amaral Carvalho (HAC), de Jaú, e todos que souberam de sua história. A luta contra o câncer foi marcada por dias difíceis, superação constante. Após concluir as sessões de quimioterapia e radioterapia, Lúcia decidiu transformar a própria vitória em reconhecimento a quem esteve ao seu lado: os profissionais que a acompanharam durante todo o processo, como mostra postagem da página de notícias no Facebook e Instagram 'Tem Coisas que só Acontecem em Jaú', com informações e imagens do HAC.

Durante meses, Lúcia Serrano percorreu semanalmente o caminho até o hospital para as sessões de radioterapia — um período que descreve como um dos mais desafiadores de sua vida. As incertezas, o desgaste físico e emocional e o peso do tratamento foram amenizados, segundo ela, pelo acolhimento das equipes de quimioterapia e radioterapia, que se tornaram parte fundamental de sua força para continuar.

Em um gesto inesperado e profundamente simbólico, Lúcia presenteou os colaboradores com uma medalha de gratidão, entregue pessoalmente aos profissionais. Emocionada, explicou o significado do ato. “Passei por momentos complicados, mas eles cuidaram de mim com dedicação. Acho mais do que justo homenagear nossos enfermeiros, o pessoal que esteve comigo. A medalha simboliza que eles são vencedores junto comigo, porque são verdadeiros heróis da saúde”, afirmou. “Hoje posso dizer que venci e estou firme e forte para seguir a vida com saúde.”