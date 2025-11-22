22 de novembro de 2025
VITÓRIA DA VIDA!

Paciente vence câncer e homenageia profissionais com medalha

Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução 'Tem Coisas que só Acontecem em Jaú'
Lúcia Serrano agradece
Lúcia Serrano agradece

Lúcia de Fátima Serrano, moradora de Dois Córregos, foi protagonista de um gesto que emocionou profissionais do Hospital Amaral Carvalho (HAC), de Jaú, e todos que souberam de sua história. A luta contra o câncer foi marcada por dias difíceis, superação constante. Após concluir as sessões de quimioterapia e radioterapia, Lúcia decidiu transformar a própria vitória em reconhecimento a quem esteve ao seu lado: os profissionais que a acompanharam durante todo o processo, como mostra postagem da página de notícias no Facebook e Instagram 'Tem Coisas que só Acontecem em Jaú', com informações e imagens do HAC.

Durante meses, Lúcia Serrano percorreu semanalmente o caminho até o hospital para as sessões de radioterapia — um período que descreve como um dos mais desafiadores de sua vida. As incertezas, o desgaste físico e emocional e o peso do tratamento foram amenizados, segundo ela, pelo acolhimento das equipes de quimioterapia e radioterapia, que se tornaram parte fundamental de sua força para continuar.

Em um gesto inesperado e profundamente simbólico, Lúcia presenteou os colaboradores com uma medalha de gratidão, entregue pessoalmente aos profissionais. Emocionada, explicou o significado do ato. “Passei por momentos complicados, mas eles cuidaram de mim com dedicação. Acho mais do que justo homenagear nossos enfermeiros, o pessoal que esteve comigo. A medalha simboliza que eles são vencedores junto comigo, porque são verdadeiros heróis da saúde”, afirmou. “Hoje posso dizer que venci e estou firme e forte para seguir a vida com saúde.”

A celebração do encerramento do tratamento reuniu a equipe que acompanhou cada etapa do seu cuidado. O momento foi marcado pelo tradicional Toque do Sino da Superação, ritual que representa o fim de um ciclo e o início de uma nova fase, mais leve e cheia de esperança. O hospital, por sua vez, agradeceu publicamente o gesto. “Celebramos juntos a sua vitória, Lúcia”, destacou a instituição.

A atitude da paciente repercutiu entre colaboradores e reforçou a importância do vínculo humano que se forma durante o tratamento oncológico — uma relação construída com confiança, afeto e força compartilhada.

