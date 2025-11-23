A BBC de Londres está em crise. E não se trata de um problema menor. É uma turbulência que atinge um dos maiores símbolos da informação no mundo. O escândalo que provocou a queda do diretor-geral Tim Davie não pode ser reduzido a um simples deslize editorial ou a um erro de edição.

A manipulação de uma fala do presidente Donald Trump, em um documentário, para fazê-la parecer um apelo direto à violência, expôs uma chaga que há anos corrói o jornalismo moderno: a tentação, cada vez mais recorrente, de submeter os fatos às narrativas ideológicas.

A BBC sempre foi referência global de rigor e equilíbrio. Por décadas, simbolizou o padrão de ouro da cobertura factual. Quando um colosso desse porte vacila, o impacto é devastador. E o episódio é sintomático: revela a expansão inquietante de um jornalismo militante, que deixa de registrar acontecimentos para promover causas. Um jornalismo que abandona a narrativa fiel dos fatos e se converte em instrumento de disputa cultural.