Assim deveria ser o Brasil: pai exemplar, para orientar o filho com honestidade, respeito às leis, transparência e segurança, além de palavras, agir com clareza e correção, para que o filho, orgulhosamente, espelha no pai o modelo a ser seguido.

Mas o mal exemplo vem de cima. Os Três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), dispendiosa máquina pública, não são exemplos a seguir. Agem sem harmonia, se imiscuindo na área alheia, desrespeitando até a Carta Magna, como se o Brasil fosse a casa da Mãe Joana. Daí o péssimo exemplo ao inibir investimentos devido ao elevado custo tributário e à insegurança.