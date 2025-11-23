Veja só. Estando eu um dia desses em casa, procurando algo para assistir na TV. Foi quando de repente dei uma pausa em um canal que não vem ao caso dizer qual é. Estava uma pessoa de respeito nacional e internacional dialogando com o apresentador tema de interesse universal.

Digo universal pelo fato de num determinado momento ela apresentar a seguinte nota: No Brasil por exemplo. Os Direitos Sociais brasileiro previstos na Constituição de 1988 incluem a EDUCAÇÃO, SAÚDE, ALIMENTAÇÃO, TRABALHO, MORADIA, TRANSPORTE, LAZER, SEGURANÇA, PREVIDÊNCIA SOCIAL, entre outros. Esses direitos fazem parte da rede de proteção social estabelecida para garantir o bem-estar da população e a redução das desigualdades sociais.

Entristecido não é de hoje. Reflito e fico a me questionar. O que é a EDUCAÇÃO em uma sociedade que não sabe a diferença entre DIREITO e PRIVILÉGIO. Uma sociedade que não consegue dialogar com o outro que é da religião contrária. Uma sociedade, onde o time, seja ele do esporte que for, sempre o dele tem e deve ser o melhor. Uma sociedade que não sabe distinguir o que é respeito e educação.