A grande notícia não foi vista nas televisões, nas redes sociais, nos jornais do mundo, somente um do Brasil é que noticiou o Oracle AI World, o conceituado Valor Econômico, em 27.10.25, Caderno Empresas, cujo evento reuniu 16 mil pessoas de 152 Países entre os dias 13 a 16/10, em Las Vegas, USA, com o Tema Principal “A IA Muda Tudo”.
Com isso vieram os grandes projetos que foram divulgados por seu presidente e fundador Larry Ellison, que nos seus 81 anos de vida está apostando toda sua fortuna na IA, e já é o segundo homem mais rico do mundo, com US$ 350,8 bilhões, muito próximo ao primeiro, o Elon Musk, com US$ 420 bilhões.
Na sua palestra inicial, Larry Ellison cita que a IA é o maior negócio da historia da humanidade, mais até que a Revolução Industrial, que aconteceu no Século XIX para o Século XX.
Cita ele que gracas à IA os grandes avanços não serão mais na fabricação da indústria bélica, como pudemos ver os terríveis drones ou mísseis balísticos, fabricados no Irã, Rússia, Coreia do Norte, para serem usados nas terríveis guerras que ainda estão em curso, mas sim a utilização pelos cientistas, medicina, cujos profissionais irão trabalhar em conjunto com a IA.
Cujos cérebros eletrônicos poderão resolver e detectar os diagnósticos das doenças que afetam toda humanidade hoje, tanto nos países ricos, que irão fazer chegar essa tecnologia aos países mais carentes em todo mundo.
Sua principal fala foi com relação aos Robôs de IA, que serão comandados pelos profissionais da IA, médicos e cirurgiões que não irão mais precisar de um microscópio para ver a localização do tumor maligno como o câncer, eles farão as cirurgias imediatamente, extirpando a parte maligna e na mesma hora farão a separação do tecido saudável, devolvendo a vida aos milhões de pacientes que serão beneficiados com essa evolução da IA.
Disse ao presidente Larry Ellison que poderemos trabalhar juntos, porque a Oracle já faz pesquisas com relação ao combate às mudanças climáticas e investe na cadeia alimentar sem a utilização dos agrotóxicos.
Propusemos então que nos ajude em nosso projeto de Educação para a Sustentabilidade na Regeneração do Planeta Terra, em que poderemos usar também os recursos da IA, em todo mundo.
Uma grande notícia no meio de todas as dores do mundo: a Oracle AI World se juntará a nós.