A grande notícia não foi vista nas televisões, nas redes sociais, nos jornais do mundo, somente um do Brasil é que noticiou o Oracle AI World, o conceituado Valor Econômico, em 27.10.25, Caderno Empresas, cujo evento reuniu 16 mil pessoas de 152 Países entre os dias 13 a 16/10, em Las Vegas, USA, com o Tema Principal “A IA Muda Tudo”.

Com isso vieram os grandes projetos que foram divulgados por seu presidente e fundador Larry Ellison, que nos seus 81 anos de vida está apostando toda sua fortuna na IA, e já é o segundo homem mais rico do mundo, com US$ 350,8 bilhões, muito próximo ao primeiro, o Elon Musk, com US$ 420 bilhões.

Na sua palestra inicial, Larry Ellison cita que a IA é o maior negócio da historia da humanidade, mais até que a Revolução Industrial, que aconteceu no Século XIX para o Século XX.