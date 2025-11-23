Estamos nós por nós mesmos na sustentação daquilo que nos é caro. No passo, sufocado, dos nossos desejos e vislumbres. É difícil sustentar o peso da leveza de sonhar. Quantos devaneios temos e os amarguramos na expectativa de um raio de sol em um dia nublado?

Na jornada, nessa roda da fortuna que é a vida, toda tentativa que fica estagnada em apenas “sonhar”, morre. Não é justo conosco, nem um pouco. Dói e nos dilacera toda vez que temos um projeto natimorto por falta de nossa própria ação.

Por isso, é preciso movimento. É preciso jogar os dados e fazer lances para se abrir a possibilidades, a novos mundos antes restritos. É preciso que sejamos imperadores de nossos desejos e vontades, arquitetando possibilidades.