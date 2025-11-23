23 de novembro de 2025
OPINIÃO

A obra-prima, o primo de obra e o sorvete

Por Wellington Anselmo Martins |
| Tempo de leitura: 1 min
Eu tinha uma prima bonita, que eu chamava de obra-prima. Mas ela não me achava bonito, por isso me chamava de primo de obra — às vezes diretamente de pedreiro.

Com o tempo, ela quis diminuir o meu cargo na obra, e passou a me chamar de servente de pedreiro. Depois, de sorvete de pedreiro — sim, pois ela achava engraçado dizer assim.

Nos últimos anos, após se casar com outro — este um homem bonito de verdade —, ela me chama apenas de "sorvetão". As pessoas escutam, riem, mas nunca sabem como eu me tornei um sorvete. Por isso a presente crônica.

