A Polícia Militar de Jaú realizou na madrugada deste sábado (22) uma ação para coibir perturbação do sossego e infrações de trânsito nas imediações de uma boate localizada na Rua Pedro Merline. A iniciativa integra a Operação Impacto, conduzida pelo 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) – 1ª Companhia.
Segundo a corporação, denúncias apontavam para barulho excessivo e riscos no trânsito provocados por um grupo de motociclistas que se reunia no local durante a madrugada. Ao chegarem ao ponto indicado, os policiais encontraram cerca de 30 motos promovendo algazarra, com condutores realizando manobras perigosas, acelerando de forma brusca e utilizando descargas livres — popularmente conhecidas como “ran dam dam” — que ecoavam pelas ruas e incomodavam moradores.
Além da poluição sonora, as manobras ilegais colocavam em risco os próprios motociclistas, pedestres e demais motoristas, gerando sensação de insegurança na região. Para restabelecer a ordem pública, a equipe iniciou uma intervenção imediata. Durante a ação, vários condutores tentaram fugir em contramão, atravessaram áreas de vegetação e chegaram a abandonar motocicletas para evitar a abordagem policial.
A presença da PM resultou na dispersão rápida do grupo e na aplicação de medidas administrativas.
Resultado da operação
9 motocicletas recolhidas ao pátio
25 autos de infração de trânsito emitidos
A Polícia Militar jauense destacou que a Operação Impacto segue em andamento e reforça o compromisso de combater práticas que perturbam o sossego público e comprometem a segurança viária. A corporação também enfatizou que seguirá atuando para garantir tranquilidade à população de Jaú e coibir o uso de descargas livres e outras condutas irregulares.