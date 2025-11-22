A Polícia Militar de Jaú realizou na madrugada deste sábado (22) uma ação para coibir perturbação do sossego e infrações de trânsito nas imediações de uma boate localizada na Rua Pedro Merline. A iniciativa integra a Operação Impacto, conduzida pelo 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) – 1ª Companhia.

Segundo a corporação, denúncias apontavam para barulho excessivo e riscos no trânsito provocados por um grupo de motociclistas que se reunia no local durante a madrugada. Ao chegarem ao ponto indicado, os policiais encontraram cerca de 30 motos promovendo algazarra, com condutores realizando manobras perigosas, acelerando de forma brusca e utilizando descargas livres — popularmente conhecidas como “ran dam dam” — que ecoavam pelas ruas e incomodavam moradores.

Além da poluição sonora, as manobras ilegais colocavam em risco os próprios motociclistas, pedestres e demais motoristas, gerando sensação de insegurança na região. Para restabelecer a ordem pública, a equipe iniciou uma intervenção imediata. Durante a ação, vários condutores tentaram fugir em contramão, atravessaram áreas de vegetação e chegaram a abandonar motocicletas para evitar a abordagem policial.