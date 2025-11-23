São seis décadas sim, maravilha, e eu convicto do meu gosto, por absoluta certeza devo estar poucos anos abaixo deste marco como leitor assinante, ou melhor, leitor "histórico" como outros. Embora reconheça a evolução tecnológica, estou sentindo muito a perda do costume de "sujar" os dedos diariamente. A abrangência desta evolução não me fez afastar da preferência pelo matutino diário no papel.

Coisa que ninguém falou é que o matutino exercia variáveis ações no nosso comportamento, como tê-lo no banheiro impulsionando os deveres de nosso intestino, que ficou zangado.

Sátira? Então me desculpem, lia-o em todos os cantos da casa. Sério, gente, a imprensa sempre foi um marco absoluto, e o papel... o veículo!