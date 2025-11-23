São seis décadas sim, maravilha, e eu convicto do meu gosto, por absoluta certeza devo estar poucos anos abaixo deste marco como leitor assinante, ou melhor, leitor "histórico" como outros. Embora reconheça a evolução tecnológica, estou sentindo muito a perda do costume de "sujar" os dedos diariamente. A abrangência desta evolução não me fez afastar da preferência pelo matutino diário no papel.
Coisa que ninguém falou é que o matutino exercia variáveis ações no nosso comportamento, como tê-lo no banheiro impulsionando os deveres de nosso intestino, que ficou zangado.
Sátira? Então me desculpem, lia-o em todos os cantos da casa. Sério, gente, a imprensa sempre foi um marco absoluto, e o papel... o veículo!
Assim, devo acompanhar as matérias que mais gosto, como por exemplo esportes, turismo, gastronomia, noticiário geral, aliás, leio quase tudo.
Sou assinante do Estadão, porém, focado nas notícias deste jornal.
Tenho que aprender, mudar, porque sou fiel a ele. Obrigado!