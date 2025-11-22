Pederneiras - A Prefeitura de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), em parceria com Sebrae Aqui, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Associação Comercial, realiza no dia 27 de novembro, às 19h, o "Conexão que Gera Negócio", um encontro voltado para os empreendedores e empresários que buscam ampliar mercados, fortalecer parcerias e transformar oportunidades em resultados concretos.

A programação, pensada para promover conhecimento, troca de experiências e networking de qualidade, começa com café de boas-vindas, seguido da palestra "A Importância de Acessar Novos Mercados", às 19h10; painel "Experiência dos Empreendedores de Pederneiras na Feira do Empreendedor 2025", às 19h30; e networking com café, às 20h.

O encontro será na CDL P e é oportunidade para quem deseja impulsionar seus negócios, conhecer novas estratégias e se conectar com outros profissionais da cidade e região. Inscrições no link https://forms.office.com/r/nFQs1cy3Sq