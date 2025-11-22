Macatuba - A Prefeitura de Macatuba (46 quilômetros de Bauru) encaminhou à Câmara projeto de lei que estabelece regras para recolhimento de veículos abandonados em vias e logradouros públicos. A iniciativa busca garantir segurança, saúde e organização urbana, além de mais qualidade de vida à população.

O Executivo fica autorizado a recolher veículos automotores que estejam estacionados em situação de abandono em vias públicas quando representarem risco sanitário, proliferação de vetores, insegurança ou degradação do espaço urbano.

O projeto de lei define como abandono o veículo que permanecer no mesmo local por mais de 15 dias consecutivos e que apresente sinais de decomposição, mau estado de conservação ou impossibilidade de locomoção por próprios meios.