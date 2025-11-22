Agudos - A Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Agricultura, inaugurou nesta terça-feira (18) o Canil Municipal, resultado de um trabalho estruturado voltado ao fortalecimento das políticas de proteção animal no município.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Rafael Lima, do vice-prefeito Edersom Roberto Mainini (Kucão) e dos vereadores Joster, Billy, Borebi, Durães, Leandro, Xixo, Thais THZ e Amanda, além de secretários, diretores municipais e representantes de entidades de defesa animal.

O Canil Municipal tem caráter temporário e protetivo, destinado exclusivamente ao acolhimento de cães vítimas de maus-tratos ou em situação de vulnerabilidade comprovada. O espaço não funcionará como abrigo permanente, hospedagem ou canil comercial.