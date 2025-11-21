21 de novembro de 2025
NA MARECHAL RONDON

Operação Direção Segura Integrada aplica 22 multas em Botucatu

Por Lilian Grasiela | da Redação
Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil atuou na operação juntamente com equipes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e da Polícia Militar Rodoviária
Polícia Civil atuou na operação juntamente com equipes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e da Polícia Militar Rodoviária

Operação Direção Segura Integrada realizada na noite desta quarta-feira (19), na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), resultou na aplicação de 22 multas por diversas infrações de trânsito. Um motorista foi flagrado dirigindo sob a influência de bebida alcoólica e autuado administrativamente.

No total, de acordo com a Polícia Civil, que atuou na operação juntamente com equipes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e da Polícia Militar Rodoviária, foram feitos 694 testes do etilômetro (bafômetro). Além do condutor autuado por embriaguez, outros dez motoristas foram multados por se recusarem a fazer o teste.

