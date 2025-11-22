22 de novembro de 2025
A PARTIR DE DOMINGO

Pedágios terão reajuste em praças de dois municípios da região

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Arteris ViaPaulista/Divulgação
O reajuste é uma previsão contratual e ocorre uma vez ao ano, na data de aniversário do contrato, para corrigir as perdas inflacionárias
As praças de pedágio sob concessão da Arteris ViaPaulista terão as tarifas reajustadas a partir da zero hora deste domingo (23). O reajuste será de 5,17%, referente à evolução do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) apurado entre os meses de setembro de 2024 e de 2025. Na região, os novos valores passam a vigorar para motoristas que trafegam pelas rodovias Otávio Pacheco de Almeida Prado (SP-255), no km 165+600m, em Jaú; e João Mellão (SP-255), no km 229+040m, em Botucatu.

Na primeira, carros de passeio passarão a pagar R$ 7,00 e, motocicletas, R$ 3,50. Na segunda, o valor será de R$ 7,60 para veículos de passeio e R$ 3,80 para motos. Valores para veículos comerciais variam segundo a quantidade de eixos. O desconto de 5% para usuários que utilizam o pagamento eletrônico permanece.

A revisão das tarifas atinge ainda praças de pedágio localizadas nas rodovias Anhanguera (SP-330), Cândido Portinari (SP-334), Antônio Machado Sant’Anna (SP-255) e Engenheiro Ronan Rocha (SP-318), nas regiões de Ribeirão Preto, Franca, Araraquara e Botucatu.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do dia 19 de novembro e autoriza a revisão dos valores com base na evolução da inflação. O reajuste é uma previsão contratual e ocorre uma vez ao ano, na data de aniversário do contrato, para corrigir as perdas inflacionárias.

Nas onze praças de pedágio da ViaPaulista, é possível pagar a tarifa pelo método de débito por aproximação. Smartphones e smartwatches adaptados à tecnologia de comunicação por proximidade, conhecida como NFC, também podem ser usados, sempre para débito.

Não é possível inserir cartão ou digitar senha nas máquinas de pagamento das cabines. Em caso de dúvidas, o usuário pode entrar em contato pelo 0800 001 12 55 ou por meio dos totens de autoatendimento nas bases SAUs (Serviços de Atendimento ao Usuário).

