As praças de pedágio sob concessão da Arteris ViaPaulista terão as tarifas reajustadas a partir da zero hora deste domingo (23). O reajuste será de 5,17%, referente à evolução do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) apurado entre os meses de setembro de 2024 e de 2025. Na região, os novos valores passam a vigorar para motoristas que trafegam pelas rodovias Otávio Pacheco de Almeida Prado (SP-255), no km 165+600m, em Jaú; e João Mellão (SP-255), no km 229+040m, em Botucatu.

Na primeira, carros de passeio passarão a pagar R$ 7,00 e, motocicletas, R$ 3,50. Na segunda, o valor será de R$ 7,60 para veículos de passeio e R$ 3,80 para motos. Valores para veículos comerciais variam segundo a quantidade de eixos. O desconto de 5% para usuários que utilizam o pagamento eletrônico permanece.

A revisão das tarifas atinge ainda praças de pedágio localizadas nas rodovias Anhanguera (SP-330), Cândido Portinari (SP-334), Antônio Machado Sant’Anna (SP-255) e Engenheiro Ronan Rocha (SP-318), nas regiões de Ribeirão Preto, Franca, Araraquara e Botucatu.