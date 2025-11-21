Arealva - Um homem foi detido pela Polícia Militar (PM), na tarde desta quinta-feira (20), feriado do Dia da Consciência Negra, em Arealva (41 quilômetros de Bauru), após trafegar com carro de luxo pela contramão de direção em frente à base da corporação, e resistir à abordagem. As informações são da página "Arealva Informações".
De acordo com a publicação, o suspeito conduziu uma BMW pela contramão na avenida Prefeito Adelino Mendonça e também na rua Primeiro de Abril, onde fica a base da PM. Após denúncias, policiais militares iniciaram patrulhamento e localizaram o carro na rua Emílio Carraro.
Conforme a postagem, o motorista estava visivelmente alterado, não acatou nenhuma ordem da equipe e foi imobilizado e contido com uso de força física e disparo de taser. Após passar por atendimento na Santa Casa da cidade, foi levado à base da PM, onde recebeu diversas autuações.
Segundo a página "Arealva Informações", ele foi multado por recusa ao teste do etilômetro (bafômetro), para-brisa trincado, arrancada brusca, por trafegar na contramão de direção, por conduzir usando chinelo e por estar com a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.
O delegado de plantão na CPJ de Bauru, de acordo com a publicação, determinou a elaboração do boletim de ocorrência (BO) pela PM, com apresentação posterior na delegacia de Arealva. A BMW foi apreendida e levada ao pátio de Bauru e o homem foi liberado após medidas legais.