21 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM AREALVA

Homem em carro de luxo passa pela PM na contramão e acaba detido

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Arealva Informações
Carro de luxo foi flagrado por câmeras de segurança trafegando pela contramão na rua Primeiro de Abril, onde fica a base da PM
Carro de luxo foi flagrado por câmeras de segurança trafegando pela contramão na rua Primeiro de Abril, onde fica a base da PM

Arealva - Um homem foi detido pela Polícia Militar (PM), na tarde desta quinta-feira (20), feriado do Dia da Consciência Negra, em Arealva (41 quilômetros de Bauru), após trafegar com carro de luxo pela contramão de direção em frente à base da corporação, e resistir à abordagem. As informações são da página "Arealva Informações".

De acordo com a publicação, o suspeito conduziu uma BMW pela contramão na avenida Prefeito Adelino Mendonça e também na rua Primeiro de Abril, onde fica a base da PM. Após denúncias, policiais militares iniciaram patrulhamento e localizaram o carro na rua Emílio Carraro.

Conforme a postagem, o motorista estava visivelmente alterado, não acatou nenhuma ordem da equipe e foi imobilizado e contido com uso de força física e disparo de taser. Após passar por atendimento na Santa Casa da cidade, foi levado à base da PM, onde recebeu diversas autuações.

Segundo a página "Arealva Informações", ele foi multado por recusa ao teste do etilômetro (bafômetro), para-brisa trincado, arrancada brusca, por trafegar na contramão de direção, por conduzir usando chinelo e por estar com a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.

O delegado de plantão na CPJ de Bauru, de acordo com a publicação, determinou a elaboração do boletim de ocorrência (BO) pela PM, com apresentação posterior na delegacia de Arealva. A BMW foi apreendida e levada ao pátio de Bauru e o homem foi liberado após medidas legais.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários