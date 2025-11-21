Guaiçara - A Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (21), em Guaiçara (110 quilômetros de Bauru), na região de Lins, três suspeitos de invadirem ranchos no bairro Tarama para praticar furtos, com posterior fuga de barco pelo rio Dourado. Com o trio, foram apreendidos diversos sacos de laranjas levados de uma propriedade.

Segundo o 44.º Batalhão de Polícia Militar do Interior, uma operação foi desencadeada pela corporação após o registro de diversas ocorrências de furtos em dias anteriores na região, todos praticados por um grupo que utilizava barcos para acessar as propriedades e fugir pelo rio.

Com base na informação de que os criminosos teriam retornado a uma fazenda de laranjas, equipe do Comando Força Patrulha, com apoio de equipes da 2.ª Companhia da PM e Força Tática, intensificaram o patrulhamento e visualizaram embarcação com três homens.