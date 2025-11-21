O Grupo Bandolin – BDL Alimentação comemorou, na última quarta-feira (19), seus 35 anos de atuação com um evento especial realizado no Buffet Mantovani, em Bauru. A festa reuniu colaboradores, parceiros e amigos da empresa, que foi fundada em 1990 por Luiz Carlos Bandolin e Meire Franco Bandolin, e hoje segue sendo gerida também pelos filhos Naiara, Pedro e João.

A celebração marcou três décadas e meia de dedicação à alimentação coletiva, destacando a trajetória da BDL como referência no atendimento a setores públicos e privados, oferecendo soluções completas e personalizadas, com foco em qualidade, segurança alimentar e eficiência logística.

Com matriz em Bauru, no centro de São Paulo, a empresa atende clientes em todo o estado e mantém unidades em diferentes regiões do país. Atualmente, o Grupo Bandolin serve mais de 50 mil refeições diariamente, totalizando mais de 1,5 milhão por mês, apoiado por uma equipe de mais de 40 nutricionistas e cerca de 400 colaboradores diretos e indiretos. Entre seus clientes estão mais de 60 empresas e instituições distribuídas por 10 estados.