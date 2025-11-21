21 de novembro de 2025
TRAGÉDIA EM PIRAJU

Policial mata sogro e esposa e morre após intervenção da PM

Por | da Redação
Tempo de leitura: 1 min
Marilvio Benedito Martins
Ocorrência foi registrada no bairro Vila Nova América
Ocorrência foi registrada no bairro Vila Nova América

Uma ocorrência de grande repercussão, com três mortos, mobilizou as forças de segurança de Piraju, na manhã desta sexta-feira (21). Um policial militar, identificado como Leonardo Silva, de 25 anos, é suspeito de matar a facadas a esposa, a advogada Camilla Silva, 32, e o sogro Paulo, 65, no bairro Vila Nova América. Ele foi morto durante a intervenção de uma equipe da Polícia Militar.

Segundo informações preliminares obtidas junto à Polícia Civil, Leonardo teria pulado o muro da casa de Camilla portando uma faca. Incialmente, ele atacou o pai dela, que morreu no local, consta do documento.
Quando a equipe da Polícia Militar chegou, o agressor ainda estava com a faca e desferindo golpes contra a mulher. O portão da residência estava trancado com cadeado, o que impediu a entrada imediata dos policiais. De acordo com o BO, diante da agressão em andamento, os PMs efetuaram disparos contra o indiciado.

A corporação, inclusive, havia recolhido a arma de fogo do policial na noite anterior, após uma denúncia de ameaças contra a esposa, informa o site IBTV. As vítimas e o policial foram socorridos ao pronto-socorro da cidade, mas todos morreram. O caso está ainda em andamento.

