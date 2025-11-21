Uma ocorrência de grande repercussão, com três mortos, mobilizou as forças de segurança de Piraju, na manhã desta sexta-feira (21). Um policial militar, identificado como Leonardo Silva, de 25 anos, é suspeito de matar a facadas a esposa, a advogada Camilla Silva, 32, e o sogro Paulo, 65, no bairro Vila Nova América. Ele foi morto durante a intervenção de uma equipe da Polícia Militar.

Segundo informações preliminares obtidas junto à Polícia Civil, Leonardo teria pulado o muro da casa de Camilla portando uma faca. Incialmente, ele atacou o pai dela, que morreu no local, consta do documento.

Quando a equipe da Polícia Militar chegou, o agressor ainda estava com a faca e desferindo golpes contra a mulher. O portão da residência estava trancado com cadeado, o que impediu a entrada imediata dos policiais. De acordo com o BO, diante da agressão em andamento, os PMs efetuaram disparos contra o indiciado.

A corporação, inclusive, havia recolhido a arma de fogo do policial na noite anterior, após uma denúncia de ameaças contra a esposa, informa o site IBTV. As vítimas e o policial foram socorridos ao pronto-socorro da cidade, mas todos morreram. O caso está ainda em andamento.