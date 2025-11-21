Um caminhoneiro de 30 anos foi preso em flagrante com mais de uma tonelada de maconha na rodovia Raposo Tavares, no município de Bernardino de Campo.

Policiais Rodoviários abordaram, durante a realização da Operação Consciência Negra 2025, em conjunto com a Polícia Federal, por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), um caminhão com placas do Mato Grosso do Sul, na última quarta-feira (19).

Durante a vistoria, foram encontrados 62 fardos de maconha, que totalizaram mais de 1,2 tonelada. De acordo com o suspeito, o destino das drogas era Boituva. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Marília, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tráfico de drogas.