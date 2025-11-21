21 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
FLAGRANTE

Mais de uma tonelada de maconha é apreendida em Bernardino

Da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação: Secretaria da Segurança Pública

Um caminhoneiro de 30 anos foi preso em flagrante com mais de uma tonelada de maconha na rodovia Raposo Tavares, no município de Bernardino de Campo.

Policiais Rodoviários abordaram, durante a realização da Operação Consciência Negra 2025, em conjunto com a Polícia Federal, por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), um caminhão com placas do Mato Grosso do Sul, na última quarta-feira (19).

Durante a vistoria, foram encontrados 62 fardos de maconha, que totalizaram mais de 1,2 tonelada. De acordo com o suspeito, o destino das drogas era Boituva. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Marília, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tráfico de drogas.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários