Um grupo de fiéis, sendo uma idosa de 67 anos e um casal de 55 e 47 anos, deteve, com apoio de um homem de 39 anos, um ladrão que entrou na igreja para furtar bens das vítimas enquanto elas estavam distraídas. O fato ocorreu na noite desta quarta-feira (19), no Núcleo Geisel, em Bauru.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), o rapaz de 18 anos se aproveitou do momento em que o templo religioso apagou as luzes, para que os membros orassem, e pegou carteira e itens de valor que estavam dentro das bolsas das mulheres. Uma das vítimas percebeu a ação e, antes que o suspeito deixasse a igreja, ela e outras pessoas o interceptaram no banheiro. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e constatou que o indiciado escondia os cartões bancários dos fiéis dentro do tênis.

Ele foi encaminhado para o Plantão Policial, onde recebeu voz de prisão em flagrante, sem direito à fiança, e permaneceu à disposição da Justiça.