Um adolescente de 16 anos foi apreendido e dois adultos, de 25 e 29 anos, foram preso,s na madrugada do feriado de quinta-feira (20), em Bauru, após o trio arrombar a porta de uma clínica odontológica e furtar objetos de valor do local. O fato ocorreu na região central.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), uma testemunha informou à Polícia Militar que presenciou os três entrando em um Chevrolet Astra preto, com placas de Bariri (SP), e seguindo pela rua Saint Martin. Diante da descrição, uma equipe policial encontrou o veículo e ordenou que o condutor parasse, mas ele fugiu. A viatura acompanhou o carro até que os três o abandonaram na rua Doutor Antônio Prudente, no Jardim Estoril, e tentaram fugir a pé, mas não tiveram sucesso e foram abordados.

Ainda segundo o BO, foram apreendidos com eles uma televisão de 32 polegadas e um aparelho de flash avaliado em R$ 1.800,00. No Plantão Policial, os dois adultos permaneceram presos e o adolescente foi encaminhado para a Fundação Casa.