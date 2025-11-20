Jaú - Após meio século salvando vidas, neste mês, Joaquim Garcia, de 69 anos, realizou sua última doação de sangue no Hemonúcleo Regional de Jaú (47 quilômetros de Bauru) por conta das regras impostas para o procedimento. O gesto dele é destacado como exemplo pelo Hospital Amaral Carvalho (HAC) às vésperas do Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado na próxima terça-feira (25) como forma de homenagear todos aqueles que dedicam parte da sua vida para salvar a vida de outra pessoa e sensibilizar a população sobre a importância desse gesto solidário.

Os interessados podem iniciar a doação aos 16 anos, desde que acompanhados de um responsável, e seguir até os 69 anos, como foi o caso de Joaquim, que manteve durante 50 anos uma rotina de doação. "Ajudei muita gente, com muito amor e carinho. Todo mundo que pode deveria ajudar porque é muito bom. Estou muito contente", diz o doador, que já foi homenageado pela Câmara Municipal de Jaú por sua contribuição.

De acordo com informações do Ministério da Saúde, apenas 1,8% da população doa sangue de forma regular. Esse número fica abaixo dos 2% definidos pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) como ideais. Segundo o HAC de Jaú, o sangue doado pode ser utilizado em pessoas com doenças hematológicas, com câncer, que se submetem a cirurgias eletivas de grande porte e também em caso de emergências.