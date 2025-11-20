Jaú - Após meio século salvando vidas, neste mês, Joaquim Garcia, de 69 anos, realizou sua última doação de sangue no Hemonúcleo Regional de Jaú (47 quilômetros de Bauru) por conta das regras impostas para o procedimento. O gesto dele é destacado como exemplo pelo Hospital Amaral Carvalho (HAC) às vésperas do Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado na próxima terça-feira (25) como forma de homenagear todos aqueles que dedicam parte da sua vida para salvar a vida de outra pessoa e sensibilizar a população sobre a importância desse gesto solidário.
Os interessados podem iniciar a doação aos 16 anos, desde que acompanhados de um responsável, e seguir até os 69 anos, como foi o caso de Joaquim, que manteve durante 50 anos uma rotina de doação. "Ajudei muita gente, com muito amor e carinho. Todo mundo que pode deveria ajudar porque é muito bom. Estou muito contente", diz o doador, que já foi homenageado pela Câmara Municipal de Jaú por sua contribuição.
De acordo com informações do Ministério da Saúde, apenas 1,8% da população doa sangue de forma regular. Esse número fica abaixo dos 2% definidos pela Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) como ideais. Segundo o HAC de Jaú, o sangue doado pode ser utilizado em pessoas com doenças hematológicas, com câncer, que se submetem a cirurgias eletivas de grande porte e também em caso de emergências.
"Após a coleta, separamos o sangue em hemocomponentes, como concentrado de hemácias e de plaquetas, que podem ser utilizados em diferentes tratamentos. Isso possibilita que apenas um doador possa salvar até quatro vidas. Esse gesto de doação e amor ao próximo é de extrema importância", afirma o coordenador do Hemonúcleo Regional de Jaú, Marcos Mauad. Ele alerta, porém, que o processo de separação não é rápido.
"Quando ocorre um acidente, por exemplo, e o paciente precisa de sangue, não dá tempo de coletar e preparar o sangue de familiares e amigos que venham doar na tentativa de ajudar. O paciente vai utilizar o que já está preparado em nosso estoque. Por isso, pedimos sempre o auxílio da população para que possamos manter nossos estoques abastecidos e não haja falta em momentos de urgência", explica.
Épocas de feriados prolongados, celebrações como Natal e Carnaval, períodos frios e temporadas de férias são os momentos mais desafiadores para os hemonúcleos e hemocentros, já que há uma diminuição de possíveis doadores (seja por estarem fora da cidade ou por ingerirem alimentos muito gordurosos e bebidas alcoólicas, o que impossibilita a doação), e, em contrapartida, aumento da demanda de hemocomponentes. "Infelizmente são momentos com mais registros de acidentes em estradas. Então, precisamos ter o sangue pronto para uso", salienta Mauad.
Homenagem
No último dia 12, a Câmara Municipal de Jaú realizou uma sessão solene para a entrega de medalhas aos doadores de sangue assíduos indicados pelo Hemonúcleo Regional de Jaú em alusão ao Dia Nacional do Doador de Sangue.
Um deles foi Sidnei José dos Santos, oficial de manutenção do HAC que fez sua primeira doação aos 17 anos, junto ao Exército, quando ainda morava em São Paulo e ouviu uma palestra sobre a importância da doação.
"Lembro que ouvi que minha doação poderia salvar até quatro vidas e que, em época de muita festa ou feriados, as doações caem. Mas é quando mais precisam. Então eu disse: podem contar comigo. E desde então, eu doo", revela.
"Eu fiquei bastante emocionado. Sei que a doação significa muita coisa para quem precisa e sempre fiz sem esperar nada em troca. Não imaginava que alguém um dia notaria ou me agradeceria por isso", completa.
O técnico em Tecnologia da Informação Guilherme Henrique Murdiga também foi homenageado. "Foi uma surpresa. Comecei a doar em 2021 e continuo sendo doador porque consigo ajudar quem está precisando ou passando por um momento difícil", conta. O terceiro homenageado foi Vitor Hugo Parra dos Santos.
Requisitos
Para doar sangue é necessário estar em boas condições de saúde, pesar mais de 50 quilos e estar bem alimentado, evitando alimentos gordurosos e bebidas alcoólicas um dia antes da doação.
Além disso, é preciso ter tido uma boa noite de sono e apresentar um documento oficial com foto. Informações podem ser obtidas diretamente com a equipe do Hemonúcleo pelo telefone (14) 3602-1355.