Agudos - No início da tarde desta quarta-feira (19), após alerta emitido pelo sistema "Muralha Paulista", policiais militares do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) prenderam, em Agudos (13 quilômetros de Bauru), um homem procurado por homicídio.

O sistema de monitoramento por câmeras informou sobre um reboque acoplado a um veículo VW Saveiro cujo proprietário constava como foragido, o que motivou a verificação no endereço cadastrado, no Jardim Europa, onde funciona um estabelecimento comercial.

Após autorização formalizada para ingresso, foi realizada busca no imóvel, sem localização de itens ilícitos. Porém, na consulta criminal feita pelo aplicativo Muralha Paulista, foi confirmado que o homem presente no local tinha mandado de prisão em aberto por homicídio.