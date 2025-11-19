19 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
LINS E BOTUCATU

Sabesp suspende atendimento presencial no feriado, mas retoma 6ª

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Sabesp/Divulgação
Agência de Lins fica na rua São Pedro, 123, na Vila Perin; atendimentos devem ser previamente agendados pelo site www.agendamento.sabesp.com.br
Agência de Lins fica na rua São Pedro, 123, na Vila Perin; atendimentos devem ser previamente agendados pelo site www.agendamento.sabesp.com.br

A Sabesp informa que os atendimentos presenciais em suas agências de Lins (102 quilômetros de Bauru) e de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) estão suspensos nesta quinta-feira (20) em razão do feriado do Dia da Consciência Negra. Na sexta-feira (21), os serviços serão retomados das 8h às 16h.

A agência de Botucatu está localizada na avenida Professor José Pedretti Neto, 333, na Vila Assumpção. Já a agência de Lins fica na rua São Pedro, 123, na Vila Perin, anexo ao Setor Técnico. Os atendimentos devem ser previamente agendados pelo site www.agendamento.sabesp.com.br.

Atendimento 24 horas

Durante o feriado, os clientes terão à disposição canais digitais e telefônicos da Companhia, que funcionam ininterruptamente, e são a Central de Atendimento: 0800 055 0195; WhatsApp: (11) 3388-8000; a Agência Virtual: www.sabesp.com.br; e chat online: atendimento 24h (com atendimento humano das 8h às 21h).

Agência de Botucatu está localizada na avenida Professor José Pedretti Neto, 333, na Vila Assumpção
Agência de Botucatu está localizada na avenida Professor José Pedretti Neto, 333, na Vila Assumpção

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários