A Sabesp informa que os atendimentos presenciais em suas agências de Lins (102 quilômetros de Bauru) e de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) estão suspensos nesta quinta-feira (20) em razão do feriado do Dia da Consciência Negra. Na sexta-feira (21), os serviços serão retomados das 8h às 16h.

A agência de Botucatu está localizada na avenida Professor José Pedretti Neto, 333, na Vila Assumpção. Já a agência de Lins fica na rua São Pedro, 123, na Vila Perin, anexo ao Setor Técnico. Os atendimentos devem ser previamente agendados pelo site www.agendamento.sabesp.com.br.

Atendimento 24 horas

Durante o feriado, os clientes terão à disposição canais digitais e telefônicos da Companhia, que funcionam ininterruptamente, e são a Central de Atendimento: 0800 055 0195; WhatsApp: (11) 3388-8000; a Agência Virtual: www.sabesp.com.br; e chat online: atendimento 24h (com atendimento humano das 8h às 21h).