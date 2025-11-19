A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Habitação, em parceria com o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo – Delegacia Sindical de Bauru (SEESP) e o Ministério Público Federal (MPF), assinou um termo de doação e cooperação que permitirá avançar na regularização de residências em diversos bairros da cidade, beneficiando famílias de baixa renda. O município participou da solenidade com o secretário de Habitação, Anderson Prado. O MPF foi representado pelos procuradores da República Pedro Machado e Fábio Bianconcini.

A assistência técnica pública e gratuita será prestada por engenheiros civis e arquitetos do Programa de Moradia Econômica (Promore). Eles atenderão famílias participantes do Programa de Regularização Habitacional no Parque Santa Terezinha II, Jardim Vitória II, Jardim Olímpico II, Ipiranga II, Vila do Sucesso (complemento) e Vila Cristiana.

Ao todo, estão previstos atendimentos para 512 famílias já beneficiadas pela regularização fundiária do terreno, possibilitando agora a averbação da construção na matrícula do imóvel, dentro das regras do Regularização Fundiária de Interesse Social (REURB-S). Esse processo garante moradia digna, segurança jurídica e acesso a serviços públicos e infraestrutura básica.