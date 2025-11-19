Lençóis Paulista - Uma equipe de Força Tática da Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (19), em uma casa bomba localizada no Jardim Primavera, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), um homem de 32 anos com diversas porções de drogas e um rádio transmissor.

Durante patrulhamento pelo bairro, os policiais militares avistaram o suspeito pulando para o interior da residência, conhecida por ser usada por traficantes para armazenar entorpecentes.

O homem foi acompanhado e, no local, foram apreendidos 103 pinos com cocaína, 45 pedras de crack, uma porção de dry (super maconha), 60 porções de maconha e porções brutas da droga.