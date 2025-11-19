19 de novembro de 2025
EM LENÇÓIS PAULISTA

Homem é preso pela PM em 'casa bomba' com drogas e rádio HT

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Militar/Divulgação
Porções de drogas e dinheiro apreendidos no Jardim Primavera
Lençóis Paulista - Uma equipe de Força Tática da Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (19), em uma casa bomba localizada no Jardim Primavera, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), um homem de 32 anos com diversas porções de drogas e um rádio transmissor.

Durante patrulhamento pelo bairro, os policiais militares avistaram o suspeito pulando para o interior da residência, conhecida por ser usada por traficantes para armazenar entorpecentes.

O homem foi acompanhado e, no local, foram apreendidos 103 pinos com cocaína, 45 pedras de crack, uma porção de dry (super maconha), 60 porções de maconha e porções brutas da droga.

No imóvel, também havia rádio comunicador, R$ 339,00, sete celulares sem comprovação de origem e três ferramentas, avaliadas em mais de R$ 4 mil, que, segundo a PM, podem ter sido usadas como moeda de troca na compra de drogas. O homem, com várias passagens, ficou à disposição da Justiça.

