Promissão - O Sebrae-SP, a Faesp/Senar, os Sindicatos Rurais de Lins, Pirajuí e de Bauru e a Prefeitura de Promissão (120 quilômetros de Bauru) promovem, no dia 4 de dezembro, no Country Clube de Promissão, que fica na via de acesso Shuei Uetsuka, o "Seminário da Agricultura Familiar de Promissão", um evento gratuito voltado a um público estimado de 450 participantes de toda a região. A participação é gratuita e inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.office.com/r/8ZCYfspHXb .

A programação do seminário tem início às 8h, com um café da manhã de boas-vindas e credenciamento, e contará com um cronograma de atividades que irá reunir produtores rurais, lideranças locais e instituições parceiras para um dia dedicado à capacitação, ao fortalecimento do setor e à troca de experiências.

Após a abertura, às 9h20, será ministrada a palestra “Seja ouvido: o poder da comunicação na vida e no trabalho”, com a analista de negócios do Sebrae-SP, Valéria Beltrami; seguida de palestra motivacional com Janete Ferreira, às 10h; e palestra sobre a Lei Maria da Penha com a policial Fabiana Pina, às 10h50.