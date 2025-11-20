Promissão - O Sebrae-SP, a Faesp/Senar, os Sindicatos Rurais de Lins, Pirajuí e de Bauru e a Prefeitura de Promissão (120 quilômetros de Bauru) promovem, no dia 4 de dezembro, no Country Clube de Promissão, que fica na via de acesso Shuei Uetsuka, o "Seminário da Agricultura Familiar de Promissão", um evento gratuito voltado a um público estimado de 450 participantes de toda a região. A participação é gratuita e inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.office.com/r/8ZCYfspHXb .
A programação do seminário tem início às 8h, com um café da manhã de boas-vindas e credenciamento, e contará com um cronograma de atividades que irá reunir produtores rurais, lideranças locais e instituições parceiras para um dia dedicado à capacitação, ao fortalecimento do setor e à troca de experiências.
Após a abertura, às 9h20, será ministrada a palestra “Seja ouvido: o poder da comunicação na vida e no trabalho”, com a analista de negócios do Sebrae-SP, Valéria Beltrami; seguida de palestra motivacional com Janete Ferreira, às 10h; e palestra sobre a Lei Maria da Penha com a policial Fabiana Pina, às 10h50.
Às 11h30, está prevista uma nova palestra, seguida de almoço. A programação será retomada às 13h30, com a palestra “Seu sucesso só depende de você”, com a instrutora do Senar Elisabete Baleiro; e palestra sobre educação financeira com a analista de negócios do Sebrae-SP Danielle de Matos Souza às 14h20.
Às 15h20, o evento terá um momento de agregação de valor, com encerramento previsto para as 16h. O encontro conta com apoio da Cati, Itesp e das Prefeituras de Lins, Guaiçara e Sabino. O seminário é exclusivo para maiores de 18 anos; e haverá café da manhã e almoço servidos gratuitamente no local.
Para facilitar o acesso dos interessados, será disponibilizado transporte gratuito com ônibus, com saída a partir das 4h de Agudos (Vau de Jaboque/Maraci II; Maraci; Rosa Luxemburgo); Paulistânia (União de Todos); Piratininga (Sebrae Aqui); Arealva (Sebrae Aqui); Bauru (Posto Graal Sem Limites e Posto Alameda Rodoserv); Avaí (Sebrae Aqui); Presidente Alves (São Luís do Guaricanga e Sebrae Aqui); Pirajuí (Sebrae Aqui); Balbinos (Terminal Rodoviário); Reginópolis (Sebrae Aqui); Uru (Sebrae Aqui); Pongaí (Sebrae Aqui); Sabino (Sebrae Aqui); Guaiçara (bairro Canjarana); e Promissão (Posto Bola Branca).
Serviço
Seminário da Agricultura Familiar de Promissão
Data: 4 de dezembro, das 8h às 17h
Local: Country Clube de Promissão (Via de Acesso Shuei Uetsuka)