Iacanga - O ex-prefeito de Iacanga (50 quilômetros de Bauru) Ismael Edson Boiani, além de outras três pessoas e de uma empresa, tiveram bens bloqueados liminarmente pela Justiça, nos autos de ação civil pública, a pedido do Ministério Público (MP), por suspeita de irregularidades em uma licitação realizada em 2020, durante a pandemia, para a compra de máscaras e luvas descartáveis. No total, foram declarados indisponíveis R$ 403,6 mil, valor que busca garantir o ressarcimento ao erário no caso de uma eventual condenação do réus.

Segundo a Promotoria de Justiça de Iacanga, o inquérito civil que deu origem ao ajuizamento da ação civil por improbidade apurou que o ex-chefe do Executivo teria se aproveitado de lei que flexibilizou regras de licitação para comprar máscaras e luvas de uma empresa de São José dos Campos "sem qualquer consulta prévia idônea de preços, por valores superfaturados e em quantidades incompatíveis com a diminuta cidade de Iacanga".

As investigações, conforme o órgão, revelaram que a contratada alterou quadro societário e capital social - de R$ 10 mil para R$ 1,1 milhão - pouco tempo antes da contratação. Fiscalização realizada nas unidades de saúde de Iacanga revelou que, do montante adquirido, que deveria ter sido entregue de uma só vez, a prefeitura não tinha em estoque 41.700 máscaras e 95.200 luvas sem talco - déficit de 136.900 itens de um total de 270.000.