Hospital Piedade, de Lençóis Paulista, na região de Bauru, viveu um momento que emocionou toda a equipe. Lucas, que há algum tempo chegou à instituição em profunda vulnerabilidade — vivendo em situação de rua, enfrentando dependência química e com uma fratura na perna que exigia internação — retornou agora em uma realidade completamente transformada.
Durante o período em que esteve internado, Lucas recebeu não apenas o tratamento médico necessário, mas também acolhimento, escuta e apoio da equipe multiprofissional. Segundo ele, esse cuidado foi determinante para uma verdadeira mudança de trajetória. O incentivo diário e a atenção dedicada pelos profissionais acenderam a esperança e o motivaram a reconstruir sua vida e restabelecer vínculos familiares.
O resultado desse processo reapareceu de forma simbólica e comovente no início deste mês, quando Lucas voltou ao hospital ao lado da esposa, Noemia, para apresentar o pequeno Gael, segundo filho do casal. A visita surpreendeu e tocou profundamente quem acompanhou sua recuperação.
Ver o ex-paciente renovado, ao lado da família e segurando o recém-nascido, foi descrito pela instituição como uma das maiores recompensas do trabalho assistencial. A história, afirmam os profissionais, reforça o impacto humano que existe por trás das rotinas de cuidado: restaurar dignidade, reacender esperança e oferecer condições para um novo começo.
O Hospital Piedade parabenizou Lucas e Noemia pela nova fase e desejou felicidade ao casal, destacando que a chegada de Gael representa um capítulo de luz na trajetória de superação da família.