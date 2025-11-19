Hospital Piedade, de Lençóis Paulista, na região de Bauru, viveu um momento que emocionou toda a equipe. Lucas, que há algum tempo chegou à instituição em profunda vulnerabilidade — vivendo em situação de rua, enfrentando dependência química e com uma fratura na perna que exigia internação — retornou agora em uma realidade completamente transformada.

Durante o período em que esteve internado, Lucas recebeu não apenas o tratamento médico necessário, mas também acolhimento, escuta e apoio da equipe multiprofissional. Segundo ele, esse cuidado foi determinante para uma verdadeira mudança de trajetória. O incentivo diário e a atenção dedicada pelos profissionais acenderam a esperança e o motivaram a reconstruir sua vida e restabelecer vínculos familiares.

O resultado desse processo reapareceu de forma simbólica e comovente no início deste mês, quando Lucas voltou ao hospital ao lado da esposa, Noemia, para apresentar o pequeno Gael, segundo filho do casal. A visita surpreendeu e tocou profundamente quem acompanhou sua recuperação.